Макаров о своем будущем: «Хочется еще в Европе поиграть»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, что планирует поиграть в европейском чемпионате.

«С каждым годом я чувствую больше уверенности и мне становится легче. Нет такого, что мне 25 лет и мне до сих пор тяжело. Два года назад мне было тяжелее, чем сейчас. Хочется повысить свой уровень, потому что я хочу еще в Европе поиграть», — сказал Макаров в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 6 голов и одна результативная передача в 28 матчах за «Динамо». Контракт Макарова с бело-голубыми действует до лета 2026 года.