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Сегодня, 07:59

Фомин: «Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно бороться за золото. Посмотрим, как будет в этом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после победы над «Факелом» (3:1) в матче 1-го тура РПЛ оценил шансы своей команды на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Не хотел бы по одной игре громкие заявления делать. Надо сохранить результат и двигаться дальше. Нет ли ощущения, что такого шанса на чемпионство, как в прошлом сезоне, не будет? Я вообще об этом не думаю. Готовлюсь конкретно к следующему матчу отдельно, а там уже будь, что будет — посмотрим после 30-го тура, как все получится. Можно ли бороться за золото с нынешним «Зенитом»? Прошлый сезон показал, что можно. Посмотрим, как будет в этом», — приводят «Известия» слова Фомина.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Динамо» сыграет дома с «Локомотивом». Матч пройдет 27 июля.

Источник: Известия
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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