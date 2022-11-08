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Сегодня, 20:13

Фомин — о результатах «Динамо» в РПЛ: «Смотрим в будущее с оптимизмом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил выступление команды в первой половине чемпионата России.

— Как бы вы оценили первый круг?

— Назвал бы нормальным. Пришло и ушло много игроков, чуть-чуть сейчас наладили игру. Думаю, за счет этого смотрим в будущее с оптимизмом.

— Писали, что хотят вернуть Николу Моро. Верите, что может вернуться? Нужен ли он «Динамо» сейчас?

— Моро — хороший футболист, а такие нам нужны. Общался ли он с нами? Я с ним переписываюсь, на связи, но такие темы мы не затрагиваем.

— В игре с «Ростовом» у «Динамо» было много моментов, у «Ростова» всего 2 удара и 2 гола. Как получается, что у «Динамо» низкая реализация?

— Так получается футбол. Акцентирует ли Йоканович на этом внимание? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы играли матч, качество было хорошее, но результат отрицательный. Надо оставить в прошлом качество игры и готовиться к ЦСКА, чтобы постараться выиграть дома перед своими болельщиками.

— Настолько ли силен «Ростов» Карпина, что может бороться на верху таблицы?

— Таблица все показывает.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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