Полузащитник «Динамо» Фомин: «Домашний матч при своих болельщиках так играть нельзя»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Домашний матч при своих болельщиках так играть нельзя. Это не было похоже на нас. Самое главное сохранить позитив, потому что выиграли. Сложнее ли готовиться, когда три раза подряд играешь с одним и тем же соперником? Не могу сказать, легче или сложнее. В первой части была такая ситуация с «Оренбургом». Это нормально. Теперь у нас выезд в «Краснодар». Главное — улучшать игру и показывать результат.

— Что сказал Йокановича в перерыве?

— Разговор был на повышенных тонах. А вот о чем — не буду говорить.