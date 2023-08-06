Фомин: «Считаю, что забить три мяча «Зениту» и выиграть на 90-й минуте — хорошо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

— Тяжелая игра, эмоциональная. Считаю, что забить три мяча «Зениту» и выиграть на 90-й минуте — хорошо. Это придаст нам сил после такого тяжелого начала. Это такой определяющий толчок для нашей команды, — начал Фомин.

— Что скажете по своей игре сегодня? Выдали хороший матч.

— Мне кажется, я всегда так играю. Стараюсь, по крайне мере. Где-то лучше, где-то хуже. Если посмотреть, то я уже три года в «Динамо», считаю себя одним из самых стабильных игроков чемпионата и сборной. Перепады бывают, но главное держать уровень и стабильность.

— Что можете сказать о том, что Лаксальт играл в опорной зоне?

— Диего проделывает большую черновую работу. В этом плане полегче, можно подниматься повыше, в атаку, и больше владеть мячом, — сказал Фомин.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.