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Сегодня, 11:59

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал об общении с Овечкиным

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о встрече с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. По его словам, хоккеист оказался простым человеком.

«Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим [за его выступлениями в НХЛ]. Да и вообще, русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады. Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на вы, он сказал: «Да ты чего, давай на ты». Да и так вообще, все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: «Подождите». Не привык так», — приводит ТАСС слова Фомина.

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал» (5:0). Хоккеист отметился голом в этой встрече.

38-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В России Овечкин играл за «Динамо» (2001-2005, 2012-2013).

Источник: https://tass.ru/sport/19035113
Александр Овечкин
Даниил Фомин
Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
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