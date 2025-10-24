Фомин о предстоящем матче с «Зенитом»: «Шансы, конечно, есть, все покажет игра»

Капитан и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин считает, что у команды есть шансы победить «Зенит» в 13-м туре РПЛ.

«Конечно, не очень было ощущение. Когда дали желтую карточку, понял сразу, что раз так, нужно полностью выложиться в том матче с «Ахматом». Это часть футбола, так получилось, что попадает на матч с «Зенитом». Буду готовиться дальше, потом выезд с «Рубином». Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у «Крыльев Советов» (4:0) в кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с «Зенитом»], конечно, есть, все покажет игра», — цитирует Фомина ТАСС.

В матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) футболист получил четвертую желтую карточку в сезоне и не сможет сыграть с «Зенитом». Игра пройдет 26 октября в Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

После 12-ти туров «Динамо» с 16 очками занимает 8 место тв турнирной таблице РПЛ. «Зенит» набрал 23 очка и находится на четвертом месте.