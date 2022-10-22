Полузащитник «Динамо» Гагнидзе рассказал, когда вернется на поле

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Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» рассказал, когда появится на поле.
— Когда вернетесь на поле?
— После этой игры.
19-летний грузин получил травму в матче своей молодежной сборной против Турции. В сезоне-2022/23 Гагнидзе сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Динамо».
«Динамо» после 13 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования