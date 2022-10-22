Полузащитник «Динамо» Гагнидзе рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» рассказал, когда появится на поле.

— Когда вернетесь на поле?

— После этой игры.

19-летний грузин получил травму в матче своей молодежной сборной против Турции. В сезоне-2022/23 Гагнидзе сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Динамо».

«Динамо» после 13 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.