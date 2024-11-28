Полузащитник «Динамо» Гагнидзе заболел ангиной

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Как стало известно «СЭ», у полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе диагностирована ангина.
21-летний футболист последний раз выходил на поле 5 ноября в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:2).
Защитник московской команды Дмитрий Скопинцев, у которого было выявлено повреждение ягодичной мышцы левого бедра, и форвард Эль-Мехди Маухуб должны быть готовы к декабрьским матчам.
Ближайший матч в РПЛ «Динамо» проведет 2 декабря против «Ахмата». 8 декабря бело-голубые сыграют с «Химками».