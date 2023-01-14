Хавбек «Динамо» Сулаквелидзе: «Было бы тебе интересно попробовать свои силы в чемпионате Словакии»

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Полузащитник «Динамо» Георгий Сулаквелидзе прокомментировал интерес к себе со стороны словацкого клуба «ДАК 1904».
«Конечно, было бы интересно попробовать свои силы в чемпионате Словакии, как и любому другому футболисту воспользоваться этой возможностью. Предпочел бы уехать в аренду или полноценный трансфер? Как договорятся клубы. Готов уехать и в аренду», — приводит слова Сулаквелидзе Sport24.
Также 21-летний футболист высказался о том, что получает мало игровой практики в «Динамо».
«Это, конечно, плохо. Если останусь, то буду бороться за игровое время. Если получится, то в это трансферное окно уйду в аренду для практики», — сказал Сулаквелидзе.
Ранее «СЭ» сообщал, что в «Динамо» есть информация об интересе «ДАК 1904» к хавбеку, однако напрямую из словацкого клуба пока никто не обращался.
В текущем сезоне Сулаквелидзе провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 игр, 2 гола и 2 результативные передачи.
Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 225 тысяч евро.
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