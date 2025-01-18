Карраскаль — об отпуске в Колумбии: «Хорошая подзарядка, чтобы начать работать»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отпуске.

— Отлично провел отпуск с сыном, семьей и близкими. Я был в Колумбии, это очень особенное время для нас. Думаю, что это была очень хорошая подзарядка, чтобы снова начать работать с наилучшим настроем, — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.