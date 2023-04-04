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Сегодня, 08:44

Полузащитник «Динамо» Кутицкий должен восстановиться к матчу со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кутицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Александра Кутицкого Алексей Сафонов рассказал «СЭ» о восстановлении полузащитника «Динамо» после травмы.

«Кутицкий должен быть готов к матчу со «Спартаком». Пока что он восстанавливается после травмы», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кутицкий принял участие в 22 матчах «Динамо» во всех турнирах и забил 1 гол. 21-летний футболист не появлялся на поле из-за травмы с 11 марта — тогда он полностью провел первый тайм игры 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Динамо» проведет матч против «Спартака» в 22-м туре РПЛ 8 апреля.

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