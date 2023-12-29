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Сегодня, 11:17

Полузащитник «Динамо» Лесовой сегодня пройдет медосмотр для перехода в хайфский «Маккаби»

Даниил Лесовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой сегодня пройдет медицинское обследование для завершения перехода в хайфский «Маккаби», сообщает One.co.il.

По данным источника, после этого 25-летний россиянин встретится с руководством израильского клуба для обсуждения условий контракта.

«Маккаби» инициировал проверку в Федерации футбола Израиля для предоставления футболисту статуса местного игрока до получения им израильского гражданства. В клубе уверены, что смогут перевести «Динамо» 1 миллион евро за трансфер, не попадая под возможные санкции.

Лесовой выступает за московское «Динамо» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 13 матчах бело-голубых и сделал 1 результативную передачу.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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