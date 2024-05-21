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Сегодня, 12:04

Чавес: «Не мог представить, что смогу приблизиться к титулу в первом сезоне за «Динамо»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не думал, что будет бороться за чемпионство в своем первом сезоне за бело-голубых.

«Я знал, что я еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», — цитирует мексиканца Metaratings.ru.

«Динамо» (56 очков) опережает «Зенит» (54) на два очка перед последним туром РПЛ.

В этом сезоне 28-летний Чавес провел за бело-голубых 31 матч, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Луис Чавес
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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