Чавес: «Не мог представить, что смогу приблизиться к титулу в первом сезоне за «Динамо»

Сегодня, 12:04
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не думал, что будет бороться за чемпионство в своем первом сезоне за бело-голубых.
«Я знал, что я еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», — цитирует мексиканца Metaratings.ru.
«Динамо» (56 очков) опережает «Зенит» (54) на два очка перед последним туром РПЛ.
В этом сезоне 28-летний Чавес провел за бело-голубых 31 матч, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.