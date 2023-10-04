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Сегодня, 08:30

Чавес рассказал, как принимал решение о переезде в Россию: «Я узнал, что Москва — красивый и безопасный город»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес и Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» рассказал о том, как решился на переезд в Россию.

«Я советовался с некоторыми игроками, которые здесь выступают. Например, Бальбуэна очень хорошо отзывался о стране. Общался с Марцелом Личкой. Плюс в сборной Мексики есть тренер, который много лет прожил в России. Спрашивал мнение тех, у кого здесь есть родственники или друзья. И все как один уверяли, что никаких проблем не будет. Я узнал про то, что Москва — очень красивый и безопасный город, а единственная трудность — уход некоторых брендов. Поэтому, когда я принимал решение, меня ничто не смущало — я спокойно ехал в Россию», — сказал Чавес «СЭ».

Луис Чавес. «Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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