Чавес — о поездках в Ростов и Краснодар: «Уже проходил, как-то ехали на матч 28 часов на автобусе»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» сравнил поездки в Ростов с выездными играми в Мексике.

«В молодежке мы как-то ехали на матч 28 часов. На автобусе из Мехико в Канкун. Без остановок! Добрались до стадиона прямо к стартовому свистку. Так что нечто подобное я уже проходил. Конечно, на самолете комфортнее. Там хотя бы можно вытянуть ноги или лечь! В автобусе проблематично, даже если едешь пару часов», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.