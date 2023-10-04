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Сегодня, 09:30

Чавес — о поездках в Ростов и Краснодар: «Уже проходил, как-то ехали на матч 28 часов на автобусе»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» сравнил поездки в Ростов с выездными играми в Мексике.

«В молодежке мы как-то ехали на матч 28 часов. На автобусе из Мехико в Канкун. Без остановок! Добрались до стадиона прямо к стартовому свистку. Так что нечто подобное я уже проходил. Конечно, на самолете комфортнее. Там хотя бы можно вытянуть ноги или лечь! В автобусе проблематично, даже если едешь пару часов», — сказал Чавес «СЭ».

Луис Чавес. «Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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