Норманн считает, что «Динамо» по силам побороться за место в тройке в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле», — цитирует Норманна «РБ Спорт».

«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.

Норманн получил травму плеча в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА. В текущем сезоне хавбек провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и пока не отличился результативными действиями.