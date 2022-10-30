Сегодня, 10:25
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале поделился с «СЭ» эмоциями после разгрома в матче 15-го тура против подмосковных «Химок» (6:1).
— Очередная победа! Как вы себя чувствуете?
— Конечно, чувствую себя прекрасно. После побед всегда хорошее настроение.
— После забитого мяча вы сделали сальто: это было запланировано?
— Я всегда праздную так. Для меня это что-то особенное.
— Что вы можете сказать о «Химках»?
— Это не плохая команда. Но они дали нам очень много возможностей, много пространства. Поэтому мы забили столько голов.
— Они находятся в зоне вылета, не могут выиграть уже долгое время.
— Мы сфокусированы на нашем выступлении.
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