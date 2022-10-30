Нгамале — о разгроме «Химок»: «Это не плохая команда. Но они дали нам очень много возможностей»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале поделился с «СЭ» эмоциями после разгрома в матче 15-го тура против подмосковных «Химок» (6:1).

— Очередная победа! Как вы себя чувствуете?

— Конечно, чувствую себя прекрасно. После побед всегда хорошее настроение.

— После забитого мяча вы сделали сальто: это было запланировано?

— Я всегда праздную так. Для меня это что-то особенное.

— Что вы можете сказать о «Химках»?

— Это не плохая команда. Но они дали нам очень много возможностей, много пространства. Поэтому мы забили столько голов.

— Они находятся в зоне вылета, не могут выиграть уже долгое время.

— Мы сфокусированы на нашем выступлении.