Полузащитник «Динамо» Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча

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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн может пропустить около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
26-летний норвежец был заменен в перерыве встречи.
«Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы бело-голубых.
Норманн перешел в «Динамо» в сентябре этого года из «Ростова» на правах аренды с правом выкупа. Полузащитник принял участие в 6 матчах московской команды и не отличился результативными действиями.
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Основные источники исследования