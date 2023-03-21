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Норманн: «Когда Сульшер, Карпин и Йоканович начинают говорить, игроки затыкаются и слушают их»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Карпин и футболисты «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем, а также с Валерием Карпиным и Уле-Гуннаром Сульшером, с которыми работал в предыдущих клубах.

— Легко ли вам было найти общий язык со Славишей Йокановичем, понять его требования? Большая ли разница с Валерием Карпиным, о котором вы говорили очень много хороших слов?

— Конечно, это другое. Прежде всего, я могу разговаривать со Славишей напрямую, без переводчика, на английском (по-испански Норманн не говорит, как и Карпин по-английски, — Прим. И.Р.). Он очень конкретен со мной, и даже сейчас, когда я пропустил достаточно много, он находит время, чтобы со мной разговаривать и всегда напоминать, чего от меня ждет — как на поле, так и за его пределами. Несмотря на то, что пока я играл далеко не так много, как хотим и он, и я, у нас хорошие взаимоотношения, ценю это.

— А чего Йоканович ожидает от вас за пределами поля?

— Мне уже не 20 лет, а 26. И тренер ждет от меня лидерских качеств, проявления того опыта, который у меня есть. Я должен использовать его, чтобы помогать людям вокруг меня, моим одноклубникам, становиться сильнее. На поле же — благодаря моим качествам мы должны в большей степени диктовать игру, контролировать ее.

— Вы работаете с Йокановичем, а ранее — с Карпиным и в «Мольде» — с Уле-Гуннаром Сульшером. Есть ли между ними что-то общее — или это три совсем разных тренера?

— Общее — характер. У каждого из них троих — сильные характеры. В чем это выражается? В том, что, когда они говорят, ты и все остальные игроки затыкаются и слушают. И мне это нравится. Но делать какие-то детальные сравнения не стану. Под руководством Славиши я провел слишком мало матчей. А Сульшер был очень-очень давно.

— С Карпиным после возвращения в Россию пересекались, общались?

— Нет.

Ранее Норманн рассказал о своем опыте игры за «Норвич», в составе которого он выступал в сезоне-2021/22 на правах аренды из «Ростова».

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

Валерий Карпин
Матиас Норманн
Уле Гуннар Сульшер
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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