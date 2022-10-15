Полузащитник «Динамо» Норманн сообщил, когда вернется на поле

Матиас Норманн сообщил, что скоро вернется на поле

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн сообщил, что скоро вернется на поле. Ранее сообщалось, что 26-летний норвежский футболист может пропустить около месяца.

8 октября хавбек получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Я хорошо себя чувствую, все нормально. Когда вернусь на поле? Скоро! Надеюсь, что восстановлюсь и вернусь как можно скорее», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Норманн провел 6 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.