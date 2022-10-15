Полузащитник «Динамо» Норманн сообщил, когда вернется на поле

Сегодня, 19:46
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн сообщил, что скоро вернется на поле. Ранее сообщалось, что 26-летний норвежский футболист может пропустить около месяца.
8 октября хавбек получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Я хорошо себя чувствую, все нормально. Когда вернусь на поле? Скоро! Надеюсь, что восстановлюсь и вернусь как можно скорее», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».
В текущем сезоне Норманн провел 6 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования