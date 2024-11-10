Окишор: «Личка постоянно общается с молодыми ребятами, показывает свое внимание к нам»

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор подвел итоги первой части сезона для себя.

«Конечно, мне хотелось бы играть почаще. Я работаю на тренировках, стараюсь, делаю все зависящее, а тренерский штаб сам решит, когда меня выпускать, а когда не нужно этого делать. Со своей стороны я всегда готов выйти на поле», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Окишора.

Также футболист ответил, чувствует ли он доверие главного тренера команды Марцела Лички.

«Да, чувствую. Он постоянно общается с нами — с молодыми ребятами, показывает свое внимание к нам», — добавил полузащитник.

В нынешнем сезоне 17-летний Окишор провел три игры в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.