Полузащитник Ду Кейрос стал игроком «Зенита»

Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к «Зениту», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

23-летний игрок прибыл в Петербург, успешно прошел медицинский осмотр и провел первую тренировку вместе с сине-бело-голубыми. Ду Кейрос будет выступать за «Зенит» под номером 37.

В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.

Ду Кейрос в общей сложности провел за «Коринтианс» 99 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.