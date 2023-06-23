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Сегодня, 17:39

Полузащитник Ду Кейрос стал игроком «Зенита»

Мария Гусева
Сергей Семак и Ду Кейрос.
Фото ФК «Зенит»
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Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к «Зениту», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

23-летний игрок прибыл в Петербург, успешно прошел медицинский осмотр и провел первую тренировку вместе с сине-бело-голубыми. Ду Кейрос будет выступать за «Зенит» под номером 37.

В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.

Ду Кейрос в общей сложности провел за «Коринтианс» 99 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-06-23-du-keyros-prisoedinilsya-k-zenitu.htm
Футбол
ФК Зенит
Ду Кейрос
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