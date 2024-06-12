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Севикян ответил Юрану: «По переходу в «Ференцварош» ничего доказывать не должен и не собирался»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на высказывания бывшего тренера «Пари НН» Сергея Юрана о его игре.

— После перехода о тебе высказался Сергей Юран: «Я бы понял, если бы «Краснодар» или ЦСКА, а «Ференцварош»... Эдгар от этого только потеряет. Для «Пари НН» это не потеря, он слабенько концовку года провел». Получается, ты доказал ему обратное.

— Во-первых, про «слабенько». У него как у тренера могут быть свои оценки, у меня — свои. Не совсем, мне кажется, правильно обсуждать высказывание Юрана. Я всегда был и буду к себе самокритичен, назову себя главным самокритиком, и иногда это даже мешает. Не считаю, что «слабенько» провел концовку чемпионата. Может, по цифрам это было не то, что в начале. Надо также не забывать, что у меня были еще и игры за сборную, все это накапливалось.

Но насчет «доказать», мне кажется, я Сергею Николаевичу по своему переходу в «Ференцварош» ничего доказывать не должен и не собирался. Доказывать я должен был только тогда, когда он был моим тренером. Мне кажется, с этой работой я справлялся. Дальше только его мнение. После перехода я смотрел только на свою карьеру, на свое развитие. Другое меня больше не интересовало.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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