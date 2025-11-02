Видео
2 ноября, 23:56

Сперцян — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой»

Алина Савинова

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы над «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам «быков».

Матч команд прошел в воскресенье, 2 ноября, в Краснодаре и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы черно-зеленых забили Александр Черников и Джон Кордоба.

«К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились. Спасибо за вашу поддержку на стадионе», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.

29

  • Алексей Волков

    спермацян их фамилия. Ну и клоун же. 21 сентября на уже забыла? 2:0 в пользу Северной столицы. спермацян тогда бегала уже спустив перед матчем как гигант акрона.Какие же тупые деревенщины эти краснодЫрки.

    03.11.2025

  • Юрий Влк.

    погоди, скоро ЦСКА приедет! посмотрим что потом напишешь))))

    03.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Корону снесли им, ну и надо же что то напоследок ляпнуть, утирая сопли)

    03.11.2025

  • Олег 70

    СТОЛИЦА ПОРОСЯЧЬЕЙ НЕ БЫВАЕТ И НЕ БЫЛА...тОЛЬКО В ВОСПАЛЕННОМ СОЗНАНИИ СВИНЕЙ,ЕЖЕЛИ)))

    03.11.2025

  • Gordon

    Опять недомантра про сектантов :))))))))))))))) Дзюба сказал глупость - и некоторые годами её повторяют. Кстати, типично сектантское поведение ;-)

    03.11.2025

  • bishevcky

    Обеспеченное извне "чемпионство" порождает чувство вседозволенности и снобизма (не болельщик Спартака).

    03.11.2025

  • Gordon

    Называние вещей своими именами - это нытьё? Ну ладно :)))))))))))

    03.11.2025

  • Gordon

    Хороший игрок, но на редкость мерзкий персонаж. Жаль, до сих пор не нашлось никого, кто бы ему на доступном языке объяснил, как можно себя вести, и как нельзя.

    03.11.2025

  • Чернобог

    Животное армянское.

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Как-бы Балтика в следующем туре не сказала "к нам приезжал называющий себя чемпионом".

    03.11.2025

  • моро

    эй, лимита, когда родину защищать пойдешь, сучка?(

    03.11.2025

  • моро

    не ной

    03.11.2025

  • mikeV

    Нашёл чем гордиться - чемпион обыграл дома команду с 6-го места...

    03.11.2025

  • FAB2856

    И тебн, ч(м)удаку не хворать!

    03.11.2025

  • alexandr2637

    Сликшом мягко. Надо было нах... послать....

    03.11.2025

  • GRININ

    И Всех сталичных так же встречать и отправлять домой.

    03.11.2025

  • Ilya Gudman

    Как у Москвы горит , чего же вы так все переобулись то за раз , вы же все тут за Черноград топили аж до соплей в прошлом году )))

    03.11.2025

  • Робат

    Понты у Сперцяна! А что он в Сандерленд не уехал? Очкует!

    03.11.2025

  • hovawart645

    Ещё один, провинциал закомплексованный, но с короной. На этой почве быки и стали кунаками с бамжами...

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Заодно и аттредиса, и ещё с десяток им подобных...

    03.11.2025

  • spartsmen

    индерпердент форева - это ещё одна личность вадика? где бы его посты почитать? :))

    03.11.2025

  • spartsmen

    глупышка, ты ведь оправдываешь тупенький постик армяна. ну ладно, с соображалкой у тебя такие же проблемы, так что бывай. смешно с вас: ни понимания сути своих же слов, ни понимания сути того, по какому поводу эти слова изрекаются.

    03.11.2025

  • Илья858

    Какое оправдание? Перед кем? Я тебе лишь объяснил, но и тут ты мне приписал какое-то оправдание. Бывай.

    03.11.2025

  • spartsmen

    ой, мама! написал только для своих в каком-то убогом тг. а миллионы нечаянно прочитали. во гады. сам-то понял, что это за оправдание? весь текст поста, если ты не заметил, опубликован тут (надеюсь на это, так как телеги у меня нет и не будет). и первая строка - к нам приезжала столица (ёреван, наверное) и мы отправили её домой. что я тут не так прочитал? а размышлять: это хамство, оскорбление или масенькая такая презрительная надменность оставлю тебе. для меня - это глупый пост зазнайки. которой ещё надают по короне.

    03.11.2025

  • Илья858

    Кривая аналогия. Не высказался, а проиграл спор, тогда логично. Причём приезжал именно выиграть спор, но проиграл. Была заслуженная победа. Он так и написал. Причём не здесь написал, а в своём тг для своих болельщиков. И не надо читать только заголовок, прочитай весь текст поста целиком. Там нет никакого хамства.

    03.11.2025

  • spartsmen

    илья, ты высказался и тебя отправили домой. надеюсь, ты понял в контексте, что это своё мнение ты можешь кое-куда засунуть. приятно было прочитать? ну вот, как мог, так и растолковал про хамство и оскорбления. хотя, по сравнению со здешними дебилами сперцян и не сказал ничего такого. да и нельзя ему - накажут. поэтому высказался завуалированно.

    03.11.2025

  • Федор

    Сектанты с поражением вас!!

    03.11.2025

  • Илья858

    Причём тут корона? Бред. Кому он нахамил или кого оскорбил? Нормальный комментарий о заслуженной победе и благодарность болельщикам.

    03.11.2025

  • spartsmen

    Корона явно жмёт. Ничего, когда будут сборные играть, какой-нибудь Лихтенштейн поправит железяку на бестолковке. Возможно, когда-то до этого футболиста дойдёт, что, даже если бы они проиграли, "столица" всё равно бы отправилась домой. И даже без провожатых. Вот такая неожиданность.

    03.11.2025

