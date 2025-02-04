Полузащитник Ермаков рассказал, как идут сборы «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков поделился впечатлениями от сборов команды и подготовки ко второй половине сезона РПЛ.

Зимние сборы нижегородцев проходят в Анталье (Турция) и завершатся 23 февраля. «Пари НН» набрал 16 очков за 18 матчей и занимают 12-е место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ.

«У нас все идет хорошо. Рабочая атмосфера. Нагрузки, конечно, тяжелые. Но это сборы, по-другому быть просто не может. Режим такой, что свободного времени почти нет. Наш график: тренировки, восстановление, сон, правильное питание. Когда свободное время всё же есть, играем с Артёмом Чистяковым в теннис или плаваем. Иногда смотрим подкасты. Мне нравится подкаст Федора Смолова «Smol Talk», — цитирует Ермакова Legalbet.ru.

22-летний хавбек присоединился к нижегородцам в июле 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Ермаков отметился 1 результативной передачей за 19 матчей во всех турнирах.