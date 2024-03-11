Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 марта, 12:38

Полузащитник «Факела» Альшин оценил игру команды против «Спартака»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин поделился мнением о победном матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу. Но у «Спартака» были моменты, пусть и не стопроцентные. Так что матч получился боевым.

Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать, — цитирует Альшина «Евро.Футбол.Ру».

Вчера, 10 марта, красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в домашнем матче 20-го тура РПЛ. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005589435_alshin_sekret_pobedyi_nad_spartakom_v_tyajeloy_rabote_na_sborah_i_horoshih_komandnyih_deystviyah_na_pole
Ильнур Альшин
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов: «Игроки «Краснодара» недовольны судейством? На что жаловаться?»

Чернов заявил, что «Ростов» является футбольной столицей России