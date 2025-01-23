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Сегодня, 12:00

Полузащитник «Факела» Альшин рассказал, что команда настроена выбраться из зоны стыков

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о положении воронежской команды в турнирной таблице РПЛ.

«Положение в таблице нас не устраивает, но жаловаться смысла нет, надо работать. Если мы хотим зарабатывать очки и подниматься выше, то надо не говорить, а действовать. У нас впереди еще два сбора, весной мы должны показать все, на что способны.

Отразилось ли как-то на отпуске? В отпуске нужно пытаться сконцентрироваться на позитиве — уделить внимание семье, друзьям. Хотя, конечно, было бы гораздо приятнее отдыхать, зная, что клуб выше зоны стыков», — сказал Альшин Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Факел» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Ильнур Альшин
ФК Факел (Воронеж)
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