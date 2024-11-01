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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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1 ноября, 23:04

Полузащитник «Факела» Мертенс: «Если продолжим также выступать, то точно будем набирать больше очков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский полузащитник «Факела» Дилан Мертенс поделился мнением о результатах воронежской команды в РПЛ.

«В премьер-лиге мы не проигрываем на протяжении четырех матчей подряд. Нам нужно продолжать в том же духе, чтобы понемногу исправлять ситуацию в таблице. У нас получилась серия из неплохих матчей: победа над «Ахматом» в Кубке, солидная игра с «Зенитом», нулевая ничья с ЦСКА.

Поэтому, если мы продолжим также выступать, то в ближайшее время мы точно будем набирать больше очков и сможем скорее выбраться из низа турнирной таблицы. На данном этапе сезона я действительно вижу много позитива в игре и результатах «Факела», — приводит слова Мертенса Legalbet.

После 13 туров РПЛ «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)

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