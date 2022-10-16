Квеквескири ответил на вопрос, какое место займет «Факел» по итогам сезона

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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, на какое место может рассчитывать команда по итогам сезона РПЛ.
«На какое место может рассчитывать «Факел» по итогам сезона? Предположений никаких нет. Мы играем в футбол, а в конце чемпионата посмотрим», — сказал Квеквескири «СЭ».
15 октября воронежцы сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования