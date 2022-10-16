Квеквескири ответил на вопрос, какое место займет «Факел» по итогам сезона

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, на какое место может рассчитывать команда по итогам сезона РПЛ.

«На какое место может рассчитывать «Факел» по итогам сезона? Предположений никаких нет. Мы играем в футбол, а в конце чемпионата посмотрим», — сказал Квеквескири «СЭ».

15 октября воронежцы сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.