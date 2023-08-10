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Сегодня, 20:47

Полузащитник «Факела» Квеквескири — о неудачном старте в РПЛ: «Если не будет единства, то получится, как у лебедя, рака и щуки»

Полузащитник «Факела» Квеквескири высказался о неудачном старте в РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ.

«Читал заявление клуба по поводу неудачного старта этого сезона. Отреагировал нормально, в команде это не обсуждали. Самое главное, что мы не должны работать отдельно. Команда, руководство, болельщики — это одно целое. Если не будет единства, то получится, как у лебедя, рака и щуки. Нужно быть вместе и в горе, и в счастье», — сказал Квеквескири «СЭ».

После трех туров воронежцы занимают последнее место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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