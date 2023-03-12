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Сегодня, 12:18

Полузащитник «Факела» Квеквескири заявил, что его не интересует судейство в матче со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал «СЭ» о реакции на судейские решения в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

«Я очень экспрессивно разговаривал с игроками «Спартака»? Это эмоции, это футбол. Судейство? Не могу расценивать и оценивать. Я просто футболист. Есть люди, которые должны оценивать, это их дело. Мое дело просто выходить, показывать то, что я могу, и играть в футбол. Остальное меня не интересует», — сказал Квеквескири «СЭ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» расположен на второй строчке с 40 баллами.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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