Полузащитник «Факела» Квеквескири заявил, что его не интересует судейство в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал «СЭ» о реакции на судейские решения в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

«Я очень экспрессивно разговаривал с игроками «Спартака»? Это эмоции, это футбол. Судейство? Не могу расценивать и оценивать. Я просто футболист. Есть люди, которые должны оценивать, это их дело. Мое дело просто выходить, показывать то, что я могу, и играть в футбол. Остальное меня не интересует», — сказал Квеквескири «СЭ».