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Сегодня, 19:55

Полузащитник «Факела» Мендель заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о желании попробовать силы в европейской лиге.

«У меня все впереди. В Европу я бы хотел — в любую. Турция, Греция — да, даже не в топ-клуб. Сейчас сложно уехать, центральная Европа закрыта для русских. Но мечта с детства есть. А если не попробовать, будешь сам себя винить», — приводит Sport24 слова Менделя.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Факел» 22 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-30-mendel-iz-fakela-khochet-v-yevropu-v-turtsiyu-gretsiyu-dazhe-ne-top-klub-ne-poprobuyesh-budesh-sam-sebya-vinit
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