Полузащитник «Факела» Мертенс поделился мнением о футболе в зимнее время

Нидерландский хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своей готовности играть в футбол в условиях суровой русской зимы.

— Наслышан ли ты о русской зиме, готов играть в условиях, когда довольно холодно?

— Слышал от нескольких игроков, что может быть очень холодно, так что да — готовился. Но я не концентрируюсь на этом — важно одно, очень жарко или очень холодно, продолжать тренироваться и стараться выдавать свой максимум, — сказал Мертенс в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне РПЛ Мертенс сыграл 20 матчей. После первого круга «Факел» занимает 14-е место, набрав 12 очков.