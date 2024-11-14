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Сегодня, 09:17

Полузащитник «Факела» Мертенс поделился мнением о футболе в зимнее время

Камила Абдурахманова
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Нидерландский хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своей готовности играть в футбол в условиях суровой русской зимы.

— Наслышан ли ты о русской зиме, готов играть в условиях, когда довольно холодно?

— Слышал от нескольких игроков, что может быть очень холодно, так что да — готовился. Но я не концентрируюсь на этом — важно одно, очень жарко или очень холодно, продолжать тренироваться и стараться выдавать свой максимум, — сказал Мертенс в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне РПЛ Мертенс сыграл 20 матчей. После первого круга «Факел» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

Источник: ФК Факел
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)

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