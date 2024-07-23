Моцпан: «Переход в российский топ-клуб? Сейчас все мысли только о «Факеле»

Полузащитник «Факела» Никита Моцпан заявил, что не думает об уходе из клуба.

«Нужно сохранить место в РПЛ без стыковых матчей. Надо забраться как можно выше в премьер-лиге. Думаю ли я о переходе в российский топ-клуб? Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Я играю в «Факеле», и все мысли у меня сейчас только об этом клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Моцпана.

Моцпан выступает за «Факел» с июля 2023 года. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за воронежцев.

Контракт 23-летнего молдованина с клубом действует до конца июня 2026 года.