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Сегодня, 07:28

Полузащитник «Факела» Щетинин о Пьяниче: «Хороший легионер — видно, что у него есть качества и опыт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин после ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 13-го тура РПЛ поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Я смотрел со стороны, как он играл. Со скамейки запасных. Когда я вышел на замену, его уже не было на поле. Но это хороший легионер — видно, что у него есть качества. Вы сами видите, что он очень опытный игрок. А опыт никуда не денется. Он видит игру, ищет пространство между линиями. В первом тайме против нас игра ЦСКА была сконцентрирована на нем. Он опускался вглубь и находил между линиями, как начать или развить атаку», — приводят «Известия» слова Щетинина.

Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в конце сентября 2024 года. 34-летний босниец принял участие в 5 матчах красно-синих во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Известия

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