Якимов: «До начала сезона все эксперты говорили, что «Факел» — первый претендент на вылет»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» отреагировал на слова капитана воронежской команды Иракли Квеквескири о сравнении команды с крестьянами.

— После победы над «Спартаком» Квеквескири сказал: «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, лучшие. А мы — простые крестьяне».

— До начала сезона все эксперты говорили, что «Факел» — первый претендент на вылет. Такое отношение нас разозлило! Приятно, когда в тебя не верят, а ты доказываешь обратное. И видишь, что с нами начинают считаться. Пришел Сергей Ташуев — и мы в РПЛ проиграли только «Рубину».

Ни для кого не секрет, что в «Факеле» самый маленький бюджет в рамках лиги. Поэтому, когда говорят про нас в негативном ключе — про поле, стиль игры и многое другое, — чувствуется, что нас считают слабыми. Но мы-то понимаем, чего стоим и какие результаты способны показать.

Якимов в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Факел» после 20-го тура занимает одиннадцатое место в РПЛ, набрав 25 очков.