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Сегодня, 16:18

Полузащитник «Факела» Якимов: «В оставшихся матчах будем ложиться костьми на поле»

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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов рассказал об оставшихся матчах чемпионата России нынешнего сезона.

«Сейчас для нас каждая игра, как финал. Мы боремся и будем это делать до самого конца. Хотим остаться в РПЛ. Будем ложиться костьми на поле, чтобы добывать нужный для нас результат в концовке чемпионата», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

За три тура до финиша РПЛ «Факел» располагается на 14-м месте в таблице с 28 очками. В следующем матче команда Игоря Черевченко сыграет в Воронеже с «Уралом». Встреча пройдет 12 мая.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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