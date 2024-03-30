Полузащитник «Факела» Якимов о работе барменом: «Самые большие чаевые — 500 рублей»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы барменом.

В 2016 году Якимов решил приостановить профессиональную футбольную карьеру, которую возобновил в 2019 году.

— Подрабатывал барменом в ресторане. Там осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, и какая у нее пропасть с футболом. Не особо захотелось там оставаться.

— Бывали гости, которые вели себя неподобающе?

— За барной стойкой сидело не так много тех, кто хотел бы поговорить о жизни, взгрустнуть. Было несколько человек, которые приходили выговориться, а мне приходилось их выслушивать и поддерживать, быть личным психологом...

— Самые большие чаевые?

— У нас в ресторане официанты и бармены складывали чаевые в общую кассу, после чего распределяли поровну между собой. А так самые большие чаевые, которые получал лично — это 500 рублей. Тогда мы хорошо поболтали с гостем, после чего он решил так отблагодарить, ха-ха. Но для меня чаевые — это единичные случаи.

Якимов в этом сезоне провел за «Факела» 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.