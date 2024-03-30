Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 10:00

Якимов — о возвращении в профессиональный футбол: «Стал ценить его благодаря опыту на другой работе»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в профессиональный футбол в 2019 году.

Ранее 26-летний полузащитник рассказал, почему решил приостановить карьеру в 2016 году.

«Долго об этом думал... Во-первых, форму поддерживал на студенческих турнирах. Во-вторых, многие говорили: «А ты зачем бросил-то? У тебя все задатки, чтобы играть на высоком уровне». Все это капало на мозги — вот и решил, что пора возвращаться. В 2019 году поехал в «Краснодар» благодаря своему детскому тренеру Николаю Николаевичу Поткину, который попросил Александра Марьяновича взять меня на просмотр в третью команду. Месяц-полтора я просто тренировался, не играл. В физическом плане было сложно...» — сказал Якимов «СЭ».

Якимов также рассказал о мотивации вернуться в профессиональный футбол.

«Страха начинать все сначала не было. Была мотивация двигаться дальше, так как мои сверстники три года тренировались, в отличие от меня. Плюс я стал ценить футбол — во многом благодаря опыту на другой работе. Понял, как круто играть на профессиональном уровне и добиваться новых высот», — добавил Якимов.

Якимов в этом сезоне провел за «Факела» 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
1
Обсудить
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоус — о разгромной победе «Ростова» над «Динамо»: «Счет абсолютно по игре»

Агент Мохеби: «Думаю, сейчас Мохаммад лучший в РПЛ»