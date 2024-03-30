Якимов — о студенческом футболе: «На пике получал пять тысяч рублей за игру и столько же — за победу»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал об опыте игры в региональных и студенческих лигах, в которых выступал в 2016 по 2019 год.

«В свободное время ездил на футбольные турниры по Краснодарскому краю, чтобы заработать деньги. Команда Кубанского государственного университета — самая титулованная в России. Выигрывала чемпионат Европы, ездила в Испанию, Хорватию, Португалию. А наш ректор, Михаил Борисович Остапов, приглашал в команду футболистов, прошедших школы «Краснодара» и «Кубани»: Матвея Сафонова, Дениса Адамова, Даниила Фомина, Николая Комличенко», — сказал Якимов «СЭ».

Якимов также рассказал, сколько мог заработать за матч на региональных турнирах.

«В команде университета — немного, поэтому, как уже сказал, ездил на региональные турниры, первенство края. На пике получал пять тысяч рублей за игру и столько же — за победу. Десять тысяч — хорошие деньги на тот момент! Но это не самое большое вознаграждение, которое можно было получить. У нас край футбольный, кто-то мог и больше заработать», — добавил Якимов.

Якимов в этом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.