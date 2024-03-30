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30 марта, 09:30

Полузащитник «Факела» Якимов рассказал, почему в 2016 году бросил футбол

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал, почему в 2016 году решил покинуть академию «Краснодара» и приостановить футбольную карьеру.

«Это не было сиюминутным решением. Хотелось вырваться из всей этой рутины... Все превратилось в «день сурка»: строгий режим, две тренировки в день — и так постоянно. Шел на занятия без желания... Хотелось попробовать что-то еще — учеба шла хорошо, я поступил в институт, где было интересно. В итоге пришел к выводу, что надо оставить футбол в стороне. Можно сказать, у меня произошло выгорание. Конечно, в академии меня пытались переубедить — ребята, родители... Главный тренер Александр Марьянович убеждал подумать, повременить с решением. Предлагал отпуск, чтобы я переосмыслил ситуацию и заново соскучился по футболу. Но было поздно», — сказал Якимов «СЭ».

Якимов является воспитанником «Краснодара», находился в структуре академии с 2009 по 2016 года.

26-летний полузащитник в этом сезоне выступает за «Факел», провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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