Игрок «Факела» Якимов — о поле в Воронеже: «Есть небольшие неровности, но в целом оно нормального качества»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о газоне на стадионе в Воронеже и прокомментировал претензии гостевых команд.

— Этот год мы начинали в марте, когда погода в Воронеже была еще холодной, а поле — вязкое и не очень хорошего качества, — цитирует Metaratings.ru Якимова. — Мы понимаем, что это нормальное явление для такого времени года. Если сравнивать с другими стадионами, то на «Открытие Банк Арене» и других стадионах оно было примерно такого же качества, так что не все так печально. Во второй половине весны все подсохло, и травка подросла. На поле есть небольшие неровности, но в целом оно нормального качества, в любом случае условия одинаковые для обеих команд.

В минувшем сезоне «Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. В стыковых матчах воронежский клуб обыграл «Енисей» (1:0, 2:0). Команда второй сезон подряд сыграет в высшем дивизионе.