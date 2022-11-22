Магомед Оздоев опроверг слухи о переходе в «Урал»

22 ноября, 14:55
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев объяснил, для чего он приезжал на игру «Урала». Хавбек был замечен в вип-ложе в первом матче чемпионата России.
«Это был дружеский визит. Меня туда пригласил мой друг, который работает в структуре «Урала», я познакомился с президентом клуба Григорием Ивановым, со спонсором клуба. Было приятно пообщаться и узнать их видение. При этом я никому не даю никаких гарантий в плане перехода. У меня была цель попробовать себя в другом чемпионате», — цитирует Оздоева Sport24.
30-летний россиянин выступает за турецкую команду с 2022 года. До этого играл за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Терек». В текущем сезоне Оздоев принял участие в 12 матчах за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования