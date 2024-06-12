Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Севикян о Станковиче: «Требовательный, голодный до побед, вспыльчивый»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с бывшим главным тренером Деяном Станковичем.

«Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить. Самое жесткое, что слышал? Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо — он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было», — сказал Севикян «СЭ».

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Деян Станкович
РПЛ
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
1
0
Читайте также
В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Севикян: «Не знали, что Станкович может уйти в «Спартак». Увидели новость — удивились»
Гунько — о «Спартаке»: «Станкович знает, как приводить команду к трофеям»
AS: бывший тренер «Спартака» Абаскаль близок к назначению в «Гранаду»
Экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Каррера заявил о готовности вновь возглавить «Спартак»: «Я бы бегом прибежал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«РБ Спорт»: «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики»

Севикян: «Не знали, что Станкович может уйти в «Спартак». Увидели новость — удивились»