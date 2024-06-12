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Сегодня, 10:45

Севикян рассказал о реальном интересе к Сперцяну и Тикнизяну из Европы

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» оценил перспективы партнеров по сборной Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна на переход в европейские клубы.

«Я слышал про интерес клубов к ним, они слышали новости про меня. Сам обсуждал с ними какие-то свои варианты в Европе, советовался. Они были за и только радовались тому, что у меня были такие возможности. И я рад за них, что к ним есть реальный интерес из Европы. Во многом у нас совпадают взгляды. Буду очень счастлив, если у них получится уехать в Европу. Они этого заслуживают. Для них это большой новый вызов. Думаю, они способны его принять и преодолеть», — сказал Севикян «СЭ».

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и не попала в финальную часть турнира.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Наир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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