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Сегодня, 11:00

Севикян признался, что скучает по Москве: «Единственное, пробки затягивают график»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» поделился мнением о Москве.

— Есть какие-то места, которые обязательно нужно посетить в Будапеште?

— Нужно просто гулять по центру, проходить исторические здания. Есть еще набережная, можно заглянуть на мосты, которые соединяют две исторические части города — Буду и Пешт. Все это очень интересно. Если будете просто ехать по городу, сами заметите очень много красивых достопримечательностей.

Еще мне понравилось, что рядом с Будапештом есть очень много классных городов. Ты в двух часах на машине от Вены, рядом Братислава, Белград. Тебе дали выходной — купил билет в Рим, через час ты уже там. Очень хотел туда съездить.

— Пробовал венгерскую кухню?

— Только гуляш. Но армянская еда лучше!

— Скучаешь по Москве?

— Да, Москву очень люблю. Всегда любил, еще когда жил в Испании. С удовольствием возвращаюсь сюда. Единственное, как обычно, пробки затягивают график. Хочется со всеми встретиться, провести время с близкими людьми. Но из-за пробок что-то откладывается.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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