Севикян: «Уход из «Пари НН» стал для меня выходом из зоны комфорта»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал, что было самым сложным после перехода в венгерский клуб.

«Было тяжело найти жилье, клуб снимал отель. Не было ощущения уюта. Уход из «Пари НН» стал для меня выходом из зоны комфорта. А тут — все новое. Знакомишься с футболистами, тренерским штабом. Нужно привыкать к новому уровню игры. Свою роль сыграла физическая подготовка, необходимо было набрать кондиции. Каждый хочет все и сразу, но не всегда так получается. Нужно это переждать», — сказал Севикян «СЭ».

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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