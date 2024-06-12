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Севикян — о «Пари НН»: «В хороших отношениях с теми, кто хотел для меня лучшего, а не пытался чему-то помешать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах «Пари НН».

— Какие у тебя отношения с «Пари НН» на данный момент?

— Я за них переживаю. С этим клубом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Много чего было пройдено. Скучаю по команде. В хороших отношениях с теми, кто искренне желал удачи и хотел для меня лучшего, а также не пытался чему-то помешать. К самому клубу отношусь с уважением. Поэтому воспоминания только хорошие.

— Сейчас следишь за судьбой «Пари НН»?

— Конечно, слежу за командой, очень переживаю за них. Обидно, что была такая неудачная полоса. С некоторыми игроками до сих пор общаюсь.

— С кем? Может быть, ты узнавал, какая атмосфера в команде?

— Мне кажется, не совсем корректно было бы узнавать, что там в раздевалке. Но я на связи с Матео Стаматовым, Костей Марадишвили, Николозом Кутателадзе. Мне писал и Кирилл Гоцук: спрашивал, как проходит адаптация. Писали Артур Нигматуллин, Илья Жигулев, Никита Каккоев. Есть игроки, которые спрашивают, интересуются. Переживают за меня, и я тоже переживаю за них. Тем более у них была такая непростая ситуация. Рад, что им удалось остаться в РПЛ!

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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