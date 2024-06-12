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Сегодня, 10:00

Севикян: «Не знали, что Станкович может уйти в «Спартак». Увидели новость — удивились»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью с «СЭ» ответил на вопрос об уходе Деяна Станковича в «Спартак».

«Мы не знали, что Станкович может уйти в «Спартак». Сезон заканчивался, у нас оставалась принципиальная игра — дерби, мы концентрировались на нем. После матча планировалась церемония награждения, нужно было хорошо закончить сезон. Вечером увидели новость — удивились, такого никто не ожидал. Но это футбол», — сказал Севикян «СЭ».

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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